У Жидачівському районі 16-річний мотоцикліст збив пішохода

Вчора, 17 липня, близько 23:15 в одному з сіл Жидачівського району 16-річний хлопець на мотоциклі збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомляється, 16-річний мешканець с. Дуліби, рухаючись на мотоциклі з 18-річним пасажиром, здійснив зіткнення з 56-річним пішоходом, мешканцем с. Жирова.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла із численними травмами госпіталізований у реанімаційне відділення Ходорівської міської лікарні. Пішохід госпіталізований у хірургічне відділення у стані середнього ступеня важкості із діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, відкрита травма лівої гомілки, рвана рана правої гомілки, травма грудної клітки. А пасажир мотоцикла знаходиться під наглядом лікарів Ходорівської МЛ.

Обставини події встановлюються.