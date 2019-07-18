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У Раду ймовірно потрапляє п’ять партій. Опитування

Андрій Котенський

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Напередодні виборів до Верховної Ради партія «Слуга народу» залишається беззаперечним лідером рейтингів, також у парламент проходять «Опозиційна платформа — за життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос». Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 12 до 17 липня, повідомляє Громадське.

 

Так, за «Слугу народу» готові проголосувати 35,4% з усіх респондентів та 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у голосуванні і вже визначився з вибором.

Далі йдуть:

«Опозиційна платформа — за життя» Бойка-Медведчука — відповідно 10,7% та 13,3%;

«Батьківщина» Юлії Тимошенко — 6,7% та 8,5%;

«Європейська солідарність» Петра Порошенка — 5,8% та 7,5%;

«Голос» Святослава Вакарчука — 5,4% та 6,8%;

«Сила і честь» Ігоря Смешка — 3,6% та 4,5%:

«Радикальна партія» Олега Ляшка — 3,1% та 3,3%.

Решта партій не набирають 3%, ще 11% респондентів досі не визначилися, за кого вони хочуть проголосувати.

Опитування проводилося на всій території України, окрім анексованого Криму та окупованої частини Донбасу, в ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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