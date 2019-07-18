На Радехівщині поліцейські за годину розшукали 56-річного чоловіка, який викрав автівку

На Радехівщині поліцейські затримали 56-річного рецидивіста, який викрав авто «Ніссан». Автомобіль, в якому перебував зловмисник, був виявлений менше ніж за годину. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Радехівське відділення поліції 17 липня звернувся 28-річний житель району. Чоловік повідомив, що близько 21.00 в центрі селища Лопатин був викрадений його автомобіль «Ніссан Орландо».

Правоохоронці негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. О 21.40 старший дільничний офіцер поліції спільно з місцевими мешканцями побачили викрадений «Ніссан», який рухався автодорогою Червоноград – Броди. В салоні автомобіля, який зупинили правоохоронці, знаходився 58-річний місцевий житель раніше судимий за викрадення транспортного засобу.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Зараз проводиться досудове розслідування.