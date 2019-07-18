На площі Ринок патрульний у позаробочий час затримав п’яного водія мопеда

Вчора близько 21 години на площі Ринок львівський патрульний у вихідний день затримав п’яного водія мопеда. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Патрульний побачив групу осіб, які голосно сперечалися та вживали ненормативну лексику, чим і звернули на себе увагу. Також він помітив, що один з чоловіків, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння, сів за кермо мопеда та почав їздити по площі. Мопед ймовірно мав технічні несправності, оскільки щоб розпочати рух, двоє осіб штовхали його.

Патрульний зателефонував на 102, викликав колег та вирішив підійти до водія, щоб застерегти від їзди. Проте водій почав їхати геть. Патрульний вирішив не гаяти час та побіг за ним, щоб той не наробив біди. Менш ніж за хвилину коп наздогнав чоловіка та зупинив його.

Екіпаж патрульних, який прибув на місце, запропонував водію пройти перевірку на приладі Drager. Чоловік погодився. Результат – 1.48 проміле, що більш ніж у 7 разів вище допустимої норми. На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння).