На перехресті вулиць Тролейбусна-Рубчака змінили організацію руху

У Львові на перехресті вулиць Тролейбусна-Рубчака проведено ремонтні роботи зі зміною організації дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Замовником робіт на перехресті вул. Тролейбусна — Рубчака була Франківська районна адміністрація. Однак ініціатива була від управління транспорту, оскільки ЛКП «Львівелектротранс», змінив схеми виїздів тролейбусів з депо. Відповідно виникла необхідність провести роботи по зміні організації дорожнього руху на цьому перехресті. Тому було розроблено проект робіт, згідно з яким на вул. Тролейбусній облаштовано тротуари, відбулося перенесення зупинок, встановлення дорожніх знаків і нанесення розмітки. Вартість робіт 3 млн. 200 тис. грн. Роботи розпочалися у травні і станом на зараз все завершено», — розповів голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин.

Як зазначається, проект ремонтних робіт на вул. Тролейбусна-Рубчака розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку».

«Найбільше до розробки і втілення проекту доклався Олег Міхновський. Згідно з проектом, на вул. Тролейбусній з’явилися ділянки з чіткими чотирма смугами руху: три — для руху прямо, одна — для лівого повороту на вул. Рубчака. Люди з вадами зору можуть записати вул. Тролейбусну до свого активу, адже там вистелено тактильну плитку. Також облаштовано тротуари, якісні пішохідні переходи та ін. Тепер колись безформне небезпечне перехрестя набуло логічних форм», — відзначив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Фото: ЛМР