Два райони Львова сьогодні матимуть проблеми із водою

Сьогодні, 18 липня, буде призупинено подачу води у м. Винники, с. Чишки, а в Личаківський і Сихівський райони подача води буде здійснюватися з пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з заміною аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні «Винники — Довга» з 06.00 год. до 24.00 год. буде припинено подачу води в м. Винники, с. Чишки. А подача води в Личаківський район, обмежений вулицями: Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Медової Печери, і в Сихівський район, обмежений вулицями: Дунайська, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена, Керченська і прилеглі до них вулиці, буде здійснюватися з пониженим тиском.

Стабільне водопостачання очікується 19 липня з 06.00 год.