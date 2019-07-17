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У Винниках облаштували сучасний дитячий майданчик

Вероніка Рой

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У Винниках на вулиці Винна Гора, завдяки проекту громадського бюджету 2019 року, облаштували сучасний дитячий ігровий майданчик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Проект у вересні 2018 року зареєстрував Андрій Вівчар. Бюджет проекту — 498 337 грн. За ці кошти територію майданчику замощено резиновим покриття, встановлено ігровий комплекс «Тустань-3» і декоративну огорожу.

«Вулиця Винна Гора — цілий мікрорайон, де проживають переважно молоді сім’ї з дітьми. Завдяки встановленню дитячого ігрового комплексу, діти та дорослі отримують можливість проводити активно та безпечно свій відпочинок. Подвір’я, що раніше знаходилося в занедбаному стані, перетворилось на осередок для всебічного розвитку малечі», — зазначає автор.

Фото: ЛМР

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