У Славському цими вихідними відбудеться гірський веломарафон

Мешканців Львівщини запрошують відвідати веломарафон SlavskoTrophy-SarmatianRace 2019, який відбудеться 20-21 липня в смт Славсько. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Декілька можливих маршрутів різної протяжності, що сподобаються як досвідченим гонщикам, так і райдерам, які вперше вирішили спробувати свої сили на бездоріжжі. Набір висот від пів кілометра до 3 тисяч метрів, технічні спецділянки, дивовижні пейзажі та колорит Карпат – все це чекатиме на учасників SlavskoTrophy 2019.

Гірський марафон SlavskoTrophy є аматорськими змаганнями, метою яких є пропаганда активного туризму, здорового способу життя серед широких верств населення та розвиток велосипедного спорту в Україні.

Цього року очікується значне збільшення кількості учасників до 250 спортсменів. Змагання відбудуться у два дні: пролог та основний марафон.

Категорії учасників марафону:

Чоловіки HardcoreOpen*, Hardcore 35+**, Жінки Hardcore, Жінки Hardcore 35+

Чоловіки MediumOpen*, Medium 35+, Жінки Medium, Жінки Medium 35+

Юнаки Light, Чоловіки LightOpen*, Light 35+, Жінки Light, Жінки Light 35+

Учасники категорій Hardcore змагаються на трасах «Пролог» та «80 км» (довга), учасники категорій Medium змагаються на трасах «Пролог» та «55 км» (середня), учасники категорії «Light» змагаються на трасах «Пролог» та «30 км» (коротка).

Гості та мешканці громади також можуть стати частинкою цієї події і взяти участь у велозаїзді центральними вулицями селища Славське, яке стартує 20 липня о 15:00 год. від Центрального стадіону. Реєстрація учасників о 14:30. Для участі необхідний велосипед та хороший настрій. Програма заходу передбачає показові виступи з велотріалу та міжнародний дитячий фестиваль «Slavsko – Fest». Ввечері всіх чекає рок-концерт, де виступатимуть музичні гурти Cardiomachine та JackO’Lenter.

У межах заходу 20 липня програмою передбачається проведення: