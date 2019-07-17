У Сенаті США ухвалили резолюцію, присвячену Революції Гідності

Сенат Сполучених Штатів Америки одностайним рішенням ухвалив резолюцію, яка присвячена 5-ій річниці Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі посольства України у США.

У резолюції, авторами якої виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, зазначається, що Сенат США «засуджує триваючу агресію РФ проти України та, зокрема, напад на кораблі ВМС нашої держави у Керченській протоці як зухвале порушення міжнародного права і двосторонніх українсько-російських домовленостей, а також наполегливо закликає Кремль негайно звільнити членів екіпажу захоплених суден як таких, що підпадають під дію Женевських конвенцій 1949 року».

Цією резолюцією сенатори висловлюють підтримку усім українським політичним в’язням, які утримуються у РФ та підконтрольних їй територіях на основі сфабрикованих обвинувачень.

Також Сенат закликає США, їхніх союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі за Будапештським меморандумом та Мінськими домовленостями.