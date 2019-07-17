У Львові відкрили виставку про фронтовиків та їхніх чотирилапих друзів

У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відкрили фотовиставку «Фронтові друзі». Про це Львівському порталу розповіли у пресслужбі Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

За словами організаторів, фронтові світлини розповідають про наших Воїнів-Захисників та їхніх чотирилапих друзів.

«Гідність та внутрішня краса українських військових проявляється і у відношенні до друзів наших менших, а їх на фронті чимало – і покинутих внаслідок бойових дій, і тих, що несуть професійну службу. Собаки і кішки, виснажені та знедолені, потрапляли у військові підрозділи, де їх радо приймали наші захисники, рятували від голодної смерті і поневірянь, ділилися найнеобхіднішим. Чотирилапі друзі відплатили великою вдячністю за великодушність людини – вони стали вагомою психологічною підтримкою для воїнів в умовах затяжної окопної війни, а часто й реальною бойовою одиницею військового підрозділу», – розповідають організатори виставки.

Зазначається, що автором виставки є священик Княжого Храму Св. Миколая, військовий капелан о. Андрій Дуда.

Фото: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій