ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові відкрили виставку про фронтовиків та їхніх чотирилапих друзів

Анастасія Мельник

|

У Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відкрили фотовиставку «Фронтові друзі». Про це Львівському порталу розповіли у пресслужбі Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.

За словами організаторів, фронтові світлини розповідають про наших Воїнів-Захисників та їхніх чотирилапих друзів.

Фото: Оля Дейнека/UA Львів

 

«Гідність та внутрішня краса українських військових проявляється і у відношенні до друзів наших менших, а їх на фронті чимало – і покинутих внаслідок бойових дій, і тих, що несуть професійну службу. Собаки і кішки, виснажені та знедолені, потрапляли у військові підрозділи, де їх радо приймали наші захисники, рятували від голодної смерті і поневірянь, ділилися найнеобхіднішим. Чотирилапі друзі відплатили великою вдячністю за великодушність людини – вони стали вагомою психологічною підтримкою для воїнів в умовах затяжної окопної війни, а часто й реальною бойовою одиницею військового підрозділу»,  – розповідають організатори виставки.

Зазначається, що автором виставки є священик Княжого Храму Св. Миколая, військовий капелан о. Андрій Дуда.

Фото: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»
Роман МІРОШНИЧЕНКО
11 причин голосувати за «Українську стратегію Гройсмана»

Вибори до Верховної Ради, що відбудуться вже цієї неділі, викликають в українців різноманітні почуття. Хтось боїться рев...

Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?
Вероніка РОЙ
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?

До дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, залишилось менше тижня. А це означає, що передвиборча г...

Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун
Соломія ГОЛОВІНА
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

Театр – це життя. Ця фраза точно окреслює керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С....

Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...