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У четвер у Львові буде сонячно

Анастасія Мельник

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Завтра, 18 липня, за прогнозами синоптиків у більшості областей України без опадів. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

 

Вдень невеликий короткочасний дощ пройде лише у північних, Волинській та Рівненській областях.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 20-25°, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях 25-30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Львові 18 липня ясно. Вітер західний 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 10-12°, вдень 22-24°.

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