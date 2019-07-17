Приміщення на Кривоноса можуть повернути храму УГКЦ для створення музею Шептицького

Львівська міська рада запропонувала приміщення, які можуть передати Університету внутрішніх справ. Таким чином приміщення на вул. Кривоноса, 1 зможуть передати храму блаженного Климентія Шептицького (УГКЦ) для створення там Музею митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомляє РІСУ з посиланням на настоятеля храму св. Климентія Шептицького отець Севастіяна Дмитруха.

«Минулого тижня (10 липня 2019 року, – ред.) досить активно працювала щодо цього питання Львівська міська рада та Львівська обласна державна адміністрація. Після прес-конференції ми мали зустріч у міськраді, під час якої обговорювали і представляли нові приміщення, щоб передати їх Львівському державному університету внутрішніх справ. Згодом ми зустрілися з новим головою ЛОДА Маркіяном Мальським і розмовляли про проблему щодо приміщення. Тепер міська влада представила приміщення на вул. Щепкіна (700 квадратних метрів), на вул. Каліча Гора (1200 квадратних метрів), а також на вул. Замарстинівській», – заявив Севастьян Дмитрух.

Також він зазначив, що деякі приміщення вже оглянув університет, деякі закладу підходять.

«Тож ми сподіваємося, що незабаром збереться комісія чи робоча група від міської та обласної влади, а також від університету, щоб випрацювати акти чи документи що до того, як і які саме приміщення передати», – розповів отець Севастіян.

Крім того, священнослужитель повідомив про зустріч зі суддею Шевченківського районного суду Львова щодо приміщень, які є на вул. Кривоноса, 4 і на вул. Січових Стрільців, 12. Для Шевченківського районного суду Львова передають приміщення на вул. Кривоноса, 4. А суд готовий звільнити свої приміщення (900 квадратних метрів), щоб передати їх університету.

«Як бачимо ситуація вияснюється, а приміщення знаходять, щоб надати їх університету з метою здійснювати навчальний процес. Приміщення на вул. Кривоноса, 1, які є при храмі блаженного Климентія Шептицького, зможуть бути звільненими для створення Музею митрополита Андрея Шептицького. Акція протесту поки що відкладається, бо ми бачимо, що активно працює ЛМР та ЛОДА. Маємо надію, що до понеділка (до 22 липня 2019 року, – ред.) будемо мати більше інформації і випрацюваний проект передачі цих приміщень. Будемо про все інформувати надалі. Дякую всім за підтримку», – підкреслив отець Севастьян.

Зазначимо, що у лютому 2017 року було створено юридичну особу – Музей митрополита Андрея Шептицького. Засновники музею – Курія Львівської архиєпархії УГКЦ та директор музею о. д-р Севастьян Дмитрух.

Як відомо, монастир і церква на Кривоноса, 1 мають статус пам’яток історії та перебувають під охороною ЮНЕСКО. Спершу приміщення костелу було на балансі у Львівській міські раді. Однак рішенням сесії та виконкому Львівської мерії у 2011-2012 році ці приміщення передали Міністерству внутрішніх справ.

Раніше, настоятель храму святого Климентія Шептицького отець Севастіян Дмитрух повідомляв, що може оголосили голодування, якщо церкві не повернуть приміщення на вул. Кривоноса, 1. У свою чергу, МВС відмовлялося передавати це приміщення церкві.

Фото: РІСУ