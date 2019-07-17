Перші львівські гіди отримали ідентифікаційні картки екскурсоводів

У Львівському туристичному перші 11 гідів отримали ідентифікаційну професійну картку екскурсовода. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі міськради.

У повідомленні сказано, що картку було запроваджено з метою підвищення якості туристичного супроводу екскурсоводами та гідами-перекладачами. Видача бейджа передбачає ідентифікацію львівських гідів, які надають якісні послуги туристичного супроводу, а також складання реєстру екскурсоводів та гідів-перекладачів, що працюють в місті. Окрім того, картки надають власникам безкоштовний вхід у всі міські музеї.

«У 2012 році на державному рівні був скасований дозвіл на здійснення туристичного супроводу. Тож, тепер міста не мають можливості контролювати якість надання таких послуг. Пропозиція запровадити ідентифікаційні бейджі надійшла від самих екскурсоводів під час „Форуму гідів“, який відбувся раніше цього року. Це взаємовигідна співпраця: для міста — покращення якості надання туристичних послуг та актуальний реєстр активних гідів, для гідів — додаткова реклама на головному туристичному сайті міста», — розповів директор Центру розвитку туризму Віталій Кулик.

Картки вручили першим одинадцятьом особам. Інформація про гідів, що отримали картку уже розміщена на офіційному туристичному порталі міста українською та англійськими мовами. Там є їх фото, мови проведення екскурсій та контактний телефон, щоб туристи легко могли обрати собі гіда.

До слова, для отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) охочі мають подати документи до Центру надання адміністративних послуг або в його територіальні підрозділи. Основні вимоги — це проходження професійного навчання фахівцем туристичного супроводу, а також необхідність його реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності або укладення договору з туристичною фірмою.

Вартість ідентифікаційної професійної картки становить 125 грн, термін дії — 3 роки.