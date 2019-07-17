На вулиці Гашека з'явився новий громадський простір: облаштування скверу обійшлося у 5 млн

Станом на сьогодні сквер на вул. Гашека, який почали облаштовувати торік, повністю готовий. Там встановлено вуличні меблі, висаджено багаторічні рослини, замінено зовнішнє освітлення та встановлено поліуретанове покриття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зауважимо, що загальна вартість робіт становить 4,8 млн грн. Проект виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку» у 2017 році, а самі роботи стартували у серпні 2018 року.

«На сьогодні сквер є повністю облаштований, нам вдалося:

влаштувати покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) площею 2726,8 м²; а також влаштувати поліуретанове покриття (товщиною 13 мм) — 331 м². Його ми привезли з-за кордону, зазначу, такі дитячі майданчики є в Луцьку і в інших містах України, тому ми вирішили зробити таке вперше і у Львові.

встановити 169 водовідведних лотків; 4 пісковловлювачі; 5 дощоприймальних колодязів; 31 металеву опору освітлення.

Також ми вручну облаштували партерні, мавританські та звичайні газони площею 1827 кв. м. У сквері на сьогодні висаджено 396 дерев та кущів, встановлено 98 паркувальних стовпчиків, а також 22 лавки, 17 урн та тенісний стіл. Загальна вартість робіт становить 4 млн 830 тис. 65 грн. (у 2019 було ще дофінансовано 779,08 тис. грн.) Дослухаючись до пропозицій і зауважень мешканців, ми хотіли зробити сквер максимально зручним та комфортним для них. І думаю, нам це вдалося», — розповіла голова Сихівської районної адміністрації Галина Гладяк.

«Цей район був доволі такий занедбаний, і ми хотіли створити такий простір соціальної взаємодії для мешканців, щоб вони могли тут відпочивати. Хотіли створити такий інклюзивний простір, тобто не стандартний дитячий майданчик, як будь-де, ми хотіли створити інклюзивний простір, щоб будь-яка вікова категорія змогла собі знайти тут місце. Тому ми запроектували такі геопагорби і багато місць для відпочинку, щоб люди могли збиратися всередині між бульварами і спілкуватися між собою», – розповіла начальниця архітектурно-проектного відділу ЛКП «Інститут просторового розвитку», архітекторка і одна з авторів проекту Христина Чорноус.

Нагадаємо, загалом цьогоріч у Сихівському районі планують облаштувати ще два громадських простори, зокрема, на пр. Червоної Калини, 121−125 та на вул. Зубрівська — вул. Довженка, на що у бюджеті передбачено понад 4 млн. грн та понад 5 млн грн.

Фото: ЛМР