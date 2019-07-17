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На очисні споруди Львівводоканалу потрапила невідома забруднююча речовина

Вероніка Рой

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Вчора увечері на очисні споруди Львова з міського каналізаційного колектора Полтви поступила невідома забруднююча речовина. Ймовірно – це жир рослинного походження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Невідома речовина мала високу густину товщиною близько 15 см, та площею орієнтовно 350 м2. Це спричинило до закупорювання ступінчатих решіток, а насосні агрегати перейшли в аварійний стан. Внаслідок надзвичайної ситуації ми змушені були задіяти додатковий персонал, щоб не допустити аварійної зупинки обладнання, та не зупинити технологічний процес. Ми відібрали проби забруднення та відправили для лабораторного дослідження. Водночас наша служба контролю здійснює обстеження колектору для виявлення ймовірного винуватця», – зазначив директор ЛМКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

Також він повідомив, що такі несанкціоновані скиди призводять не лише до технологічних проблем на очисній станції, перевитрат ресурсів, закупорювань колекторів, але й можуть спричинити до згубного впливу на здоров’я персоналу станції.

Мерія просить мешканців — очевидців події, яким відома будь-яка інформація про те, хто здійснив скид забруднюючої речовини в каналізаційний колектор та його походження, звертатися на Гарячу лінію міста.

Фото: ЛМР

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