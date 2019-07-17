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На Львівщині засудили директора комунального підприємства, який завдав збитків на понад 400 тисяч

Вероніка Рой

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На Львівщині до трьох років тюрми засудили 57-річного директора комунального підприємства, який безпідставно збільшив видатки на закупівлю пального. Таким чином він завдав збитків підприємству на суму в понад 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Упродовж січня 2017 року через систему публічних закупівель ProZorrо комунальним підприємством проведено процедуру відкритих торгів із закупівлі нафтопродуктів. За їх результатами з фірмою – переможцем було укладено договір про поставку паливно-мастильних матеріалів вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Згодом 57-річний посадовець, порушуючи вимоги закону «Про публічні закупівлі», укладає з цим же підприємством додаткові угоди, в яких безпідставно завищує ціну за літр пального – без обґрунтованого, документально підтвердженого коливання ціни на ринку. Внаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало майнової шкоди на суму в 434 000 гривень.

Обвинувальний акт був скерований на розгляд суду. Його рішенням зловмисник визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Чоловіка засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки (з випробувальним терміном 2 роки) із позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною із виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки. Крім того він оштрафований на 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4 250 гривень).

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