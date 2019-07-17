На Львівщині відбудеться наметовий табір «Бандерівець»

Упродовж 19-21 липня поблизу села Опака Дрогобицького району Львівської області відбудеться наметовий табір «Бандерівець», до якого долучаться 40 учасників з різних куточків області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що на учасників чекають інтерактивні лекції про національно-визвольний рух в Україні та діяльність УПА на Львівщині. Важливою складовою заходу є екскурсії до могил вояків УПА та УСС, також упорядкують одну з могил вояків УПА.

Упродовж всього заходу учасники табору отримають знання з табірництва та мандрівництва.

Захід організовує ГО «Свій край». Контакти організаторів: 093–266-92-93, 093-562-45-96.