На Львівщині 66 дітей страждають від неналежної опіки батьків

Від початку 2019 року у Львівській області працівники служб у справах дітей спільно з представниками органів внутрішніх справ та соціальних служб провели 559 профілактичних рейдів та виявили 66 дітей без належної опіки батьків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Під час рейдів 54 дитини вилучили з вулиці, 12 – із сімей. Також ми обстежили 983 сім’ї і за неналежне виконання батьківських обов’язків попередили 602 батьків та 114 батьків рекомендували притягнути до відповідальності», – зазначив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

За словами Володимира Лиса, у сім’ї повернули 14 дітей, до навчальних закладів – 16. У притулок влаштували 35 дітей, а до закладів охорони здоров’я – 1 дитину.

«Цю роботу продовжуватимемо і надалі і важливо, щоб мешканці при виявленні дитини без належної опіки батьків або коли є загроза життю повідомляли служби у справах дітей та працівників ювенальної превенції», – додав Володимир Лис.

Начальник сектору ювенальної превенції ГУ Національної поліції у Львівській області Віктор Новачук зазначив, що за неналежне виконання батьківських обов’язків притягнули до відповідальності 749 осіб.

«Окрім того, за порушення реалізації алкогольних напоїв та тютюну склали 197 адміністративних протоколів, з них – 27 за продаж алкоголю та сигарет дітям. Також за 6 місяців надійшло 284 повідомлення про зникнення дітей, з них – 154 звернень про зникнення малолітніх, відтак усіх знайшли», – наголосив Віктор Новачук.