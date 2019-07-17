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Львівські прикордонники вилучили крадену «Тойоту»

Анастасія Мельник

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Учора, 16 липня, на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили автомобіль, який перебував у розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Прикордонники зазначають, що за кермом краденої «Тойоти» був 28-річний мешканець Чернігова.

У ході прикордонного контролю та перевірки транспортного засобу по базам даних прикордонників спрацювала база Інтерпол. Програмне забезпечення ідентифікувало автомобіль із таким VIN-номером, як викрадений у 2015 році в Україні.

«Всього з початку цього року співробітники Мостиського прикордонного загону під час здійснення перевірочних операцій в пунктах пропуску через кордон виявили 14 автомобілів, які значились в базі Інтерполу як викрадені в різних країнах», – додали у прикордонному загоні.

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