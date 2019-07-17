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Ексголову сільради на Львівщині судитимуть за махінації із землею

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть ексголову сільради, який незаконно передав землю вартістю понад 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

10 липня цього року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексголови однієї із сільських рад району, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що ексчиновник, перебуваючи на посаді, підписав витяг з протоколу рішення сесії місцевої ради про передачу у приватну власність фізичній особі майже 0,5 га землі, вартістю понад 100 тисяч гривень. Як наслідок, вказана територія незаконно перейшла у власність громадянина (для ведення особистого селянського господарства та обслуговування житлового будинку)», – повідомляють у прокуратурі.

Такі дії службовця спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Так, за клопотанням прокурорів, суд прийняв рішення накласти арешт на вказану ділянку.

Зловмиснику ж загрожує від 2 до 5 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також штраф від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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