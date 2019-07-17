Сьогодні, 17 липня, у Львові частині Личаківського району вимкнули воду. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
Зазначається, що причиною відключення став витік води на вул. Корейська, 20. Комунальники обіцяють відновити водопостачання о 13:00 год.
Відтак водопостачання припинено на таких вулицях:
- вул. Бодянського О – Всі будинки
- вул. Гамалії М – Всі будинки
- вул. Зустрічна – Всі будинки
- вул. Ігорева – Всі будинки
- вул. Ковальська – Всі будинки
- вул. Корейська – Всі будинки
- вул. Крайня – Всі будинки
- вул. Металістів – Всі будинки
- вул. Метлинського А – Всі будинки
- вул. Милятинська – Всі будинки
- вул. Миргородська – Всі будинки
- вул. Новознесенська – Всі будинки
- вул. Польова – Всі будинки
- вул. Потебні О – Всі будинки
- вул. Потелицька – Всі будинки
- вул. Туркменська – Всі будинки
- вул. Щоголева Я – Всі будинки
- вул. Хмельницького Б буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 195, 199, 201
Анастасія Мельник