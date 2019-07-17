Сьогодні, 17 липня, у Львові частині Личаківського району вимкнули воду. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Зазначається, що причиною відключення став витік води на вул. Корейська, 20. Комунальники обіцяють відновити водопостачання о 13:00 год.

Відтак водопостачання припинено на таких вулицях: