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Зеленський хоче подати заявку на проведення Олімпіади

Анастасія Мельник

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В Україні розроблять стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Відповідне завдання Президент України Володимир Зеленський поставив перед міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, передає Львівський портал з посиланням на пресслужбу ОП.

 

«Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, наразі потрібно розбудовувати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використати для проведення Олімпійських ігор.

«Треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об’єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади. Треба хоча б намагатися цього досягти», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Сергій Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, – це зимова Олімпіада у 2030 році чи літня – у 2032 році.

Водночас він зазначив, що наразі найбільш реалістично провести у нашій країні одні з наступних зимових чи літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що ідея провести Олімпіаду в Україні – не нова. Першим про це у 2010 році заговорив четвертий президент Віктор Янукович. 

Пізніше у 2012 році Кабмін Миколи Азарова затвердив техніко-економічне обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія-2022». Столицею Олімпіади було визначено Львів.

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