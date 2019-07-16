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Завтра на площі перед Оперним театром виступить військовий оркестр

Вероніка Рой

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Завтра, 17 липня, з 12.00 до 14.00 год. на площі перед Оперним театром для жителів та гостей Львова виступить військовий оркестр 194-го понтонно-мостового полку Державної спеціальної служби транспорту Міністерства Оборони України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, військовий оркестр повертається з міжнародного фестивалю військової музики «Festival de Musiques Militaire Albertville 2019», що проходив у м. Альбертвіль (Франція).

Відтак завтра цікаві інтерпретації, виняткова злагодженість оркестру, талановиті солісти, яскраві і самобутні виконавські традиції не залишать слухачів байдужими.

Довідка

Військовий оркестр був створений 1 жовтня 2001р. на базі 194 окремого залізничного понтонно-мостового полку Міністерства оборони України м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Згодом, згідно Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» від 5 лютого 2004р. полк увійшов до складу Державної спеціальної служби транспорту Міністерства Інфраструктури України і тим самим отримав назву 194 понтонно-мостовий загін, в штаті якого залишився військовий оркестр.

За порівняно короткий період оркестр піднявся до вершин творчого визнання і майстерності: різнобарвна палітра концертних форм та багатий репертуар, численні виступи оркестру перед різними глядачами, як у віддалених військових гарнізонах, так і у містах і селах Дніпропетровщини, Харківщини, Кременчука, Львова, Івано-Франківська, Слов’янська, Чопа, Червонограду, Києва, та багатьох інших міст України дав можливість скласти гідну конкуренцію високопрофесійним військово-музичним колективам України, що стало наслідком співпраці з найпотужнішими військово-музичними колективами світу.

Колектив є лауреатом багатьох міжнародних конкурсів, дипломанти фестивалів військових оркестрів Європи. Оркестр неодноразово з честю та гідністю представляв Держспецтрансслужбу МО України на міжнародних фестивалях та конкурсах, які проходили на найвідоміших аренах Німеччини, Бельгії, Франції, Чехії, Нідерландів, Данії, Швейцарії та Китаю.

Художній керівник — полковник Богдан Задорожний, військовий диригент — майор Іван Шерстюк.

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