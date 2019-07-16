У Моршині в озері втопився 24-річний хлопець

З місцевого озера в Моршині водолази витягли тіло 24-річного хлопця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Як повідомляють рятувальники, до них 14 липня о 18:44 надійшло повідомлення про те, що в м. Моршин по вул. Проліскова, в озері «Лісне» втопився 24-річний

«З настанням світлої пори доби 15 липня рятувальниками Львівської центральної рятувальної водолазної служби проводились пошуки хлопчини. Пошуки тривали увесь день і о 18:10 тіло було витягнуто з води на поверхню», – зазначають у ДСНС.