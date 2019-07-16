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 У Львові 47 будинків – без гарячої води

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 16 липня, через ремонтні роботи «Львівтеплоенерго» призупинив подачу гарячої води до 47 споживачів: 32 будинків у Личаківському районі і 15 будинків у Сихівському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Зокрема, через гідравлічні випробування теплових мереж від котелень по вул. Солодова, 6 і вул. Китайська, 12, до 1 серпня призупинено подачу води до будинків на вул. Піскова, 7, 9, вул. Солодова, 10, вул. Китайська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, вул. Ярошинської, 2, 4, 6, вул. Лисеницька, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 9, 11, 11а, 13, вул. Пасічна, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 89.

У зв’язку з роботами із заміни теплової мережі від ЦТП № 17, що на вул. Трильовського, 1а призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Антонича, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, вул. Коломийська, 18, вул. Трильовського, 1, 5, 7. Завершити ремонтні роботи і відновити подачу гарячої води планують 31 липня.

Також будинок на вул. Тернопільська, 8 не отримує гаряче водопостачання через порив трубопроводу. Роботи виконує балансоутримувач.

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