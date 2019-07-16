ОСТАННІ НОВИНИ

У ЛКП «Лев» упродовж 14 днів діє акція на ветеринарні послуги

Анастасія Мельник

|

Упродовж 14 днів у Першій комунальній ветеринарній клініці «Лев» діють соціальні ціни на послуги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Відтак з 17 до 31 липня для усіх мешканців міста діятимуть соціальні ціни на перетримку, чіпування, стерилізацію та кастрацію собак та котів.

(Натисніть для збільшення)

 

Скористатися умовами акції можна за попереднім записом. Для попереднього запису та уточнення деталей візиту необхідно телефонувати на номер 068 535 4545, після прослуховування автовідповідача натиснути 2.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?
Вероніка РОЙ
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?

До дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, залишилось менше тижня. А це означає, що передвиборча г...

Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун
Соломія ГОЛОВІНА
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

Театр – це життя. Ця фраза точно окреслює керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С....

Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...