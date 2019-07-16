У ЛКП «Лев» упродовж 14 днів діє акція на ветеринарні послуги

Упродовж 14 днів у Першій комунальній ветеринарній клініці «Лев» діють соціальні ціни на послуги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Відтак з 17 до 31 липня для усіх мешканців міста діятимуть соціальні ціни на перетримку, чіпування, стерилізацію та кастрацію собак та котів.

Скористатися умовами акції можна за попереднім записом. Для попереднього запису та уточнення деталей візиту необхідно телефонувати на номер 068 535 4545, після прослуховування автовідповідача натиснути 2.