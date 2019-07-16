СБУ викрила міжнародну групу хакерів, яку очолював українець

Служба безпеки України спільно з партнерами із США викрила потужне хакерське угруповання. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Учасники угруповання на території України організували і тривалий час (з 2007 року) надавали віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям, створюючи їм умови для безперешкодного здійснення протиправної діяльності в мережі Інтернет. Зловмисники використовували Dark Net – приховану від звичайних користувачів частину інтернет-мережі, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики тощо.

Оперативники спецслужби встановили, що організатором угруповання є громадянин України, який свій перший хакерський досвід здобував у Москві в середині 2000-х. Вже у 2007 році він розпочав надавати свої послуги хакерам всього світу через українські мережі, ретельно приховуючи фактичне місцезнаходження свого обладнання від правоохоронців та спецслужб будь-якої країни. Обладнання періодично знаходили українські, російські, американські правоохоронці, вилучали його, тимчасово припиняли діяльність, але хакерська група невдовзі продовжувала діяти. На сьогодні угруповання нараховує близько десяти основних учасників та десятки посібників, посередників у низці країн світу, а також тисячі клієнтів.

«Вони занепокоєні тим, що у руках спецслужб опинились сотні терабайт даних, які можуть стати доказами у сотнях кримінальних справ у всьому світі. За нашими оцінками, мова може йти про 40% російськомовного сегменту Dark Net», – підкреслив т.в.о голови СБУ Іван Баканов.

Також у СБУ зазначають, що лише в США відносно цього громадянина України висунуто обвинувачень загалом на п’ятдесят років ув’язнення. Він звинувачується у шахрайстві, несанкціонованому втручанні, крадіжці персональних даних та низці інших злочинів за американським кримінальним законодавством.

В Україні організатору та ще одному учаснику угруповання оголошено підозру в у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 301 Кримінального України, та обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Під час санкціонованих слідчих дій на території приватного будинку поблизу Одеси було віднайдено справжній дата-центр з резервним автономним джерелом електроживлення, охороною, потужними каналами доступу до інтернет, який було ретельно приховано.

«З нього вилучено майже півтори сотні серверів, на яких розміщувались тисячі хакерських ресурсів, деякі з них залишились зашифрованими, багато ресурсів були налаштовані таких чином, щоб не зберігати слідів злочинної діяльності», – повідомив т.в.о начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Микола Кулешов.

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Окрім цього пресслужба СБУ повідомляє, що попереднє дослідження мережевого обладнання та оцінка діапазонів ІР-адрес, що використовувались угрупованням, вказує на мінімум три автономні системи, зарезервовані за підприємствами Російської Федерації.

«Враховуючи контррозвідувальний режим, наявний в РФ, а також технологічні особливості організації та побудови СОРМ-3, володіння та керування цим номерним ресурсом з боку угруповання не могло відбутись без контролю та прикриття російських спецслужб. Ця інформація дозволяє СБУ отримати більш чітке уявлення про схеми кібератак на українські об’єкти критичної інфраструктури, про роль російських спецслужб в кібератаках на інші країни», – йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Фото та відео: СБУ