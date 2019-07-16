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Патрульні та Укртрансбезпеки перевірили 370 маршруток на Львівщині. У 179 виявили порушення

Вероніка Рой

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З 11 червня по 11 липня львівські патрульні спільно з управлінням Укртрансбезпеки здійснили рейд по перевізниках області. Мобільні групи перевірили 370 маршрутних транспортних засобів. У 179 випадках виявили порушення. Про це Львівському порталу повідомили  пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

За виявлені правопорушення інспектори винесли відповідні адміністративні матеріали.

«Подібні заходи поліцейські проводять з метою недопущення збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участі транспортних засобів, що здійснюють пасажирські перевезення та з метою запобігання виникнення надзвичайних подій під час здійснення таких перевезень. Під час спілкування із кермувальниками, патрульні наголошували на недопущеннях порушень правил дорожнього руху, адже вони перевозять пасажирів. Також акцентували увагу водіїв на основних причинах ДТП та стані аварійності на території обслуговування», – мовиться у повідомленні патрульних.

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