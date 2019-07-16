КС визнав конституційним закон про освіту

У вівторок Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про освіту». Відповідне рішення ухвалено під час засідання Великої палати. Про це повідомило Укрінформу джерело в КС.

«Конституційний суд визнав конституційним закон «Про освіту», – сказав співрозмовник.

Також про це рішення на своїй сторінці у Facebook написала і міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич.

«Мовна стаття ЗУ «Про освіту» визнана конституційною!!», – написала вона, посилаючись на «надійні джерела, яким можна довіряти».

Зазначимо, в Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.

У свою чергу 48 народних депутатів оскаржили у КСУ статтю 7 зазначеного закону. Автори подання стверджують, що відповідно до цієї статті представники нацменшин позбавляються права з 5 класу школи здобувати освіту національною мовою. Парламентарії зазначають, що відповідно до нового закону представники нацменшин можуть реалізовувати своє право на навчання рідною мовою тільки в дошкільних закладах і початковій школі і лише до 2020 року.

У зв’язку з ухваленням даного закону уряд Угорщини блокує проведення комісії «Україна-НАТО».