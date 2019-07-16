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Керівника підрозділу ЗСУ на Львівщині підозрюють у розкраданні понад мільйона гривень

Вероніка Рой

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Керівнику структурного підрозділу Збройних Сил України у Львівській області, яке перебуває у сфері управління Міноборони, оголосили підозру у розкраданні 1,18 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро України.

 

Як повідомляється, 15 липня детективи НАБУ повідомили про підозру керівнику структурного підрозділу Збройних Сил України у Львівській області. Йдеться про керівника Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району. Його слідство вважає причетним до завдання шкоди державним інтересам у розмірі 1,18 млн грн.

«Керівник Будинкоуправління упродовж квітня-жовтня 2014 року складав та видавав акти здачі-приймання послуг з оренди газових котелень у приватного підприємства, тоді як насправді такі послуги не надавалися. Ці документи в подальшому стали підґрунтям для безпідставного перерахунку приватному підприємству 1,18 млн грн. Ця сума, на думку слідства, відповідає розміру завданої державним інтересам шкоди», йдеться у повідомленні НАБУ.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.2 ст.364 («Зловживання владою або службовим становищем»), ч.1 ст.366 («Службове підроблення») Кримінального кодексу України.

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