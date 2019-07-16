Депутат сільради на Львівщині розсилав смс для дискредитації партії «Голос»

Поліцейські викрили депутата сільради на Львівщині, який масово розсилав смс для дискредитації політичної партії «Голос» Святослава Вакарчука. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За словами начальника Департаменту кіберполіції Нацполіції України Сергія Демедюка, упродовж вчорашнього дня до поліції почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову розсилку смс-повідомлень. У повідомленнях зазначалося, що партія «Голос» не проходить відсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за вказану партію.

«У рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем «Peremoga», є одним із депутатів міських сільрад Львівської області. У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку, в кількості від 5 до 25 тисяч упродовж місяця», – повідомив він.

Сергій Демедюк додав, що окрім контрагітації відносно опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за політичну партію «Європейська солідарність».

«Також було встановлено, що абонентська база отримувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині», – розповів начальник кіберполіції.

За виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Фото: поліція