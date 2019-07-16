Чоловік на вісім років сів за ґрати за вбивство співмешканки

На Львівщині чоловіка, який убив співмешканку, засудили до 8 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

За словами прокурорів, 30-річний чоловік убив свою співмешканку у жовтні 2018 року.

Зазначається, що вбивство трапилося нібито через конфлікт, який виник, коли вони разом повертались додому.

Зловмисник завдав жінці декілька ударів по тілу, від чого вона і померла.

У результаті Жовківський районний суд Львівської області засудив убивцю до 8 років позбавлення волі.