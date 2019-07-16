Біля залізничного вокзалу облаштовують третю трамвайну платформу

У Львові триває реконструкція площі Двірцевої. Наразі там тривають роботи з облаштування третьої трамвайної платформи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Роботи на пл. Двірцевій тривають. Відкритий прохід між західною частиною та центральним входом. Будується Диспетчерський пункт та облаштовується третя трамвайна платформа. Формується технічне приміщення під новий фонтан та триває замощення гранітною плиткою», — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

Нагадаємо, замовником робіт з реконструкції пл. Двірцева є ЛКП «Львівавтодор», а виконавцем робіт, відповідно до тендеру, ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Проєктом реконструкції площі передбачено збільшення інфраструктури громадського транспорту, збільшення кількості зупинок, облаштування громадського простору, облаштування сучасного фонтану, підземного паркінгу тощо. Триватиме реконструкція 2 роки. Згідно з договором, укладеним з підрядною організацією «Онур», вартість робіт становитиме 165,5 млн. грн.

На час ремонтних робіт на цій частині площі кінцеву зупинку трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9 із «Залізничного вокзалу» перенесено до «ТРЦ Скриня».