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Біля кордону з Польщею затримали 39-річного турка, який намагався нелегально потрапити у ЄС

Вероніка Рой

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Поблизу польського кордону на Львівщині затримали 39-річного турка, котрий незаконно планував дістатися Євросоюзу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужба Мостиського прикордонного загону.

 

Інформацію про невідомого на околиці прикордонного населеного пункту співробітникам відділу прикордонної служби «Краківець» надав член громадського формування з охорони державного кордону. Він повідомив правоохоронцям про чоловіка неслов’янської зовнішності, який прямував в бік кордону та продовжив спостереження за його діями.

Група реагування на підступах до прикордонних інженерних споруд ймовірного порушника затримала. Ним виявився 39-річний громадянин Туреччини, в Україну іноземець прибув легальним шляхом, але через відсутність візи вирішив дістатись до Польщі поза пунктом пропуску», – зазначають прикордонники.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

Фото: прикордонники

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