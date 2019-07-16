Біля кордону з Польщею затримали 39-річного турка, який намагався нелегально потрапити у ЄС

Поблизу польського кордону на Львівщині затримали 39-річного турка, котрий незаконно планував дістатися Євросоюзу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужба Мостиського прикордонного загону.

Інформацію про невідомого на околиці прикордонного населеного пункту співробітникам відділу прикордонної служби «Краківець» надав член громадського формування з охорони державного кордону. Він повідомив правоохоронцям про чоловіка неслов’янської зовнішності, який прямував в бік кордону та продовжив спостереження за його діями.

Група реагування на підступах до прикордонних інженерних споруд ймовірного порушника затримала. Ним виявився 39-річний громадянин Туреччини, в Україну іноземець прибув легальним шляхом, але через відсутність візи вирішив дістатись до Польщі поза пунктом пропуску», – зазначають прикордонники.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

Фото: прикордонники