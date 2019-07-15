Завтра рух приміських поїздів зазнає тимчасових змін

На Львівщині, у зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Здолбунів – Озеряни, Мощена – Вижва, Вижва – Заболоття та Ставчани – Любінь Великий низка приміських поїздів тимчасово змінить розкладу руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

Відтак упродовж 16-20 липня цього року поїзд №6092 сполученням Львів – Здолбунів курсуватиме лише до ст. Дубно, зворотно – за розкладом поїзда №6095, що відправлятиметься зі ст. Дубно о 14:22 год.

Також упродовж вказаного періоду не курсуватиме поїзд №6381/6382 сполученням Здолбунів – Дубно – Здолбунів.

Упродовж 17- 20 липня поїзд №6091 сполученням Здолбунiв Пас. – Львів курсуватиме за наступним розкладом: Здолбунiв Пас. 02:25, Миколи Приходька 02:31-02:32, Глинськ Загура 02:40-02:41, Ульбарів 02:46-02:47, Квітневе 02:51-02:52, Озеряни 02:58-03:21, Заруддя 03:26-03:27, Мокрів 03:30-03:31, Мирогоща 03:37-03:38, Дубно 03:45-03:46, Кам’яниця Волин. 03:52-03:53, Підлужжя 03:57-03:58, Птича 04:03-04:04, Верба 04:10-04:11, Турки 04:17-04:18, Рудня-Почаївська 04:26-04:53, Гаї Ситенські 05:01-05:02, Михайлівка 05:07-05:08, пл. 58 км 05:14-05:15, Радивилiв 05:20-05:22, далі – за діючим розкладом.

Упродовж 16-18 липня цього року не курсуватиме поїзд №6312/6313 Ковель – Заболоття – Ковель.

16 липня не курсуватимуть поїзди №6021/6022, №6023/6024, №6020 та №6025 сполученням Львів – Сянки – Львів.