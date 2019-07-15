З 16 липня вся агітація має бути лише українською мовою

В Україні 16 липня набуває чинності закон про мову. Відтак усі матеріали передвиборчої агітації мають бути виключно українською мовою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

«16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого він визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з ч.4 ст. 18 закону «матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, виконуються державною мовою»

Також матеріали передвиборної агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їх результати, а також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

Окрім того, згідно з частиною 5 ст. 18 «у порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України».