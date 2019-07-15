ОСТАННІ НОВИНИ

З 16 липня вся агітація має бути лише українською мовою

Анастасія Мельник

|

В Україні 16 липня набуває чинності закон про мову. Відтак усі матеріали передвиборчої агітації мають бути виключно українською мовою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

 

«16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого він визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, згідно з ч.4 ст. 18 закону «матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, виконуються державною мовою»

Також матеріали передвиборної агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їх результати, а також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

Окрім того, згідно з частиною 5 ст. 18 «у порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун
Соломія ГОЛОВІНА
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

Театр – це життя. Ця фраза точно окреслює керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С....

Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени
Анастасія МЕЛЬНИК
Округ №121. За крісло нардепа змагаються місцеві бізнесмени

Бізнесмени, учасники бойових дій, бувалі політики та популярний співак. Львівський портал продовжує розповідати про люде...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...