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У вівторок Україну накриють дощі

Анастасія Мельник

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У вівторок, 16 липня, у більшості областей України пройдуть короткочастні дощі. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

 

У вівторок вночі в Україні місцями пройдуть дощі, вдень короткочасні дощі та грози накриють усю країну. В Приазов’ї та східних областях подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14.

У Львові за прогнозами синоптиків упродовж 16 липня йтиме дощ.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 21-23°.

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