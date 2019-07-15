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У Новому Роздолі чоловік підрізав свого товариша по чарці

Наталя Дуляба

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Вчора вночі, 14 липня, із ножовими пораненнями у лікарню доставили 30-річного мешканця Нового Роздолу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, між потерпілим та його раніше судимим 27-річним товаришем виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. Через це зловмисник вдарив ножем у шию свого колегу по чарці. Із травмами чоловіка негайно госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Скоєння цього злочину карається обмеженням волі на строк до двох років.

Наразі триває досудове розслідування.

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