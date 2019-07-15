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У мерії розповіли як отримувати адмінпослуги за спрощеною процедурою

Анастасія Мельник

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Для того, аби отримати за спрощеною програмою послуги, які надають Центри надання адміністративних послуг, мешканцям достатньо оновити свої дані у реєстрі територіальної громади. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Оновивши свої дані у реєстрі територіальної громади, вам не потрібно буде додатково замовляти довідки щодо вашої реєстрації місця проживання, та за спрощеною процедурою зможете отримувати послуги з нарахування субсидій та матеріальної допомоги. Адже ваші дані вже будуть у реєстрі, тому адміністративні послуги ви будете отримувати за спрощеною процедурою та з мінімальними затратами часу», — пояснили у департаменті адміністративних послуг ЛМР.

Процедура оновлення даних виглядає так: мешканець приходить з відповідним пакетом документів у ЦНАП, реєструється у терміналі керування чергою та подає документи адміністратору. Адміністратор наповнює дані про мешканця, і при наступному візиті у ЦНАП, необхідна довідка формується одразу. Тобто наступного разу мешканець не приносить з собою пакет документів, а лише паспорт.

Окрім довідок, за спрощеною процедурою зареєстровані мешканці зможуть отримувати матеріальну допомогу, нарахування субсидій та інші послуги, які надає ЦНАП. Щоб внести дані в реєстр — достатньо звернутися у ЦНАП.

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