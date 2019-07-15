У Львові посеред ночі мешканець Винників з розбитою пляшкою напав на чоловіка

Львівські поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який вночі 14 липня з розбитою пляшкою на перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Личаківський відділ поліції звернувся із заявою 37-річний мешканець міста Винники. За словами чоловіка, 14 липня близько 04.00 на перехресті вулиць Кільцева та Сахарова невідомий чоловік розбитою пляшкою заподіяв йому тілесні ушкодження. Медики діагностували у потерпілого проникаюче поранення склери та рогівки ока, а також розрив повіки.

Як встановили працівники поліції, до травмування чоловіка причетний 27-річний житель міста Винники.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.