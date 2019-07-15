ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові посеред ночі мешканець Винників з розбитою пляшкою напав на чоловіка

Вероніка Рой

|

Львівські поліцейські затримали 37-річного чоловіка, який вночі 14 липня з розбитою пляшкою на перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Личаківський відділ поліції звернувся із заявою 37-річний мешканець міста Винники. За словами чоловіка, 14 липня близько 04.00 на перехресті вулиць Кільцева та Сахарова невідомий чоловік розбитою пляшкою заподіяв йому тілесні ушкодження. Медики діагностували у потерпілого проникаюче поранення склери та рогівки ока, а також розрив повіки.

Як встановили працівники поліції, до травмування чоловіка причетний 27-річний житель міста Винники.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?
Вероніка РОЙ
Нардеп, медик та працівник «Макдональдсу». Хто хоче потрапити до Верховної Ради у 123 окрузі?

До дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, залишилось менше тижня. А це означає, що передвиборча г...

Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун
Соломія ГОЛОВІНА
Культура не виконує своєї місії, тому ми не можемо побудувати цілісної України, – Василь Вовкун

Театр – це життя. Ця фраза точно окреслює керівника Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С....

Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ №122. «Політичний калейдоскоп» із 20 кандидатів

Серед округів Львівщини з найбільшою кількістю кандидатів у народні депутати – №122 (включає Жовківський та Яворівський ...

43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти
Марія СЕРГІЙЧУК
43 млн грн для малих міст на Львівщини. Уряд Гройсмана виділив додаткові кошти

Три мільярди гривень. Саме стільки у 2019 році виділив Уряд Гройсмана на підтримку малих міст та райцентрів України з Де...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...