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«Ніч у Львові» зібрала близько 15 тисяч відвідувачів

Соломія Головіна

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Під час фестивалю «Ніч у Львові 2019» протягом 12-14 липня екскурсії відвідало близько 15 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Впродовж трьох днів «Ночі у Львові» близько 50 установ міста працювали до ночі. Ми дуже тішимося, що заходи, які ми підготували, були цікавими нашим гостям. Особливо приємно, що на заходи приходило багато молоді. Найбільше охочих було долучитись до екскурсій «Нетуристичний Львів», у Гарнізонному храмі та його підземеллями, у Соборі Святого Юра, багато молоді було в Національному музеї. Також чимало людей цього року прийшли на екскурсії в кабінет міського голови Львова. Вперше ми поставили ці екскурсії на всі три дні і не прогадали. Дякуємо кожному, що відвідав наш фестиваль, зустрінемось наступного року», – розповіла організаторка фестивалю Марта Іванишин.

Нагадаємо, цьогорічна тема фестивалю – проект «Ангелотворення», який є спільним з Павлом Гудімовим та його виставкою «Ангели». Впродовж 3 днів у внутрішньому дворику Ратуші відбувалися мистецькі акції, де усі бажаючі могли створити власних Ангелів.

Під час фестивалю майже всі музеї міста, близько 50 установ, працювали до ночі. Львів’яни та гості міста мали змогу відвідати безліч нічних екскурсій, мистецьких акцій, майстер-класів, дискусій, концертів і вистав.

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