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На вихідних прикордонники затримали чотирьох нелегалів

Анастасія Мельник

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На Львівщині упродовж 13-14 липня прикордонники затримали двох піших «мандрівників», які прямували до Польщі поза пунктами пропуску, ще двоє під час паспортного контролю використовували підроблені та чужі документи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Зазначається, що неподалік пункту пропуску «Краківець» прикордонники затримали двох громадян Іраку та Туреччини. Турок, зі слів 1979 року народження, документів, що посвідчують особу, не мав, а 33-річний громадянин Іраку пред’явив документ для подорожей, виданий державними органами Великобританії.

Також у пункті пропуску для залізничного сполучення «Мостиська», під час паспортного контролю пасажирів потягу Львів-Вроцлав, прикордонники затримали ще одного турка, який видавав себе за громадянина Болгарії. Чоловік надав для перевірки підроблені закордонний та ID паспорти Болгарії. У ході співбесіди з’ясувалось, що подорожній болгарською мовою не володіє, а підроблені документи завчасно придбав, аби дістатись Євросоюзу. Згодом чоловік пред’явив і свою справжню турецьку ID-картку.

А в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» співробітники прикордонної служби затримали українця, який під час паспортного контролю послугувався чужим документом. Зокрема, 48-річний мешканець Львівщини спробував видати себе за іншого громадянина 1948 року народження. Прикордонники виявили розбіжності під час ідентифікації особи та затримали порушника.

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