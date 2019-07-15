На Сколівщині «Тойота» не розминулася з «Шевроле»

У неділю, 14 липня, на автодорозі Київ-Чоп поблизу у с. Орява Сколівського зіткнулися дві автівки: «Toyota Rav 4» та «Chevrolet Aveo». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зазначається, що до місця події негайно виїхали рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини Сколе.

Як з’ясувалось на місці виклику, внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля «Chevrolet Aveo». Потерпілого госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по відключенню газової установки та акумуляторної батареї в автомобілі «Chevrolet Aveo».