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На Сколівщині «Тойота» не розминулася з «Шевроле»

Анастасія Мельник

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У неділю, 14 липня, на автодорозі Київ-Чоп поблизу у с. Орява Сколівського зіткнулися дві автівки:  «Toyota Rav 4» та «Chevrolet Aveo».  Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Зазначається, що до місця події негайно виїхали рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини Сколе.

Як з’ясувалось на місці виклику, внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля «Chevrolet Aveo». Потерпілого госпіталізовано в Сколівську центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням проводились роботи по відключенню газової установки та акумуляторної батареї в автомобілі «Chevrolet Aveo».

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