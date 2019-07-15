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На Львівщині потрійна ДТП –  двоє водіїв травмовані 

Анастасія Мельник

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У неділю, 14 липня, близько третьої години ночі на автодорозі «Львів-Шегині» в одному з сіл Городоцького району сталося потрійна ДТП, в якому постраждали двоє водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За словами правоохоронців, зіткнулись автомобілі «БМВ», «Мазда 5» та «Фольксваген Пасат». Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій «Фольксвагена», 26-річний мешканець міста Мостиська та водій «БМВ», 34-річний мешканець міста Винники.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

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