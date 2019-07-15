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На Львівщині подружжя «загриміло» на десять років у тюрму за вбивство і пограбування

Наталя Дуляба

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Нещодавно Галицький районний суд м. Львова виніс вирок військовослужбовцю строкової служби однієї з військових частин Львівщини та його дружині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону.

 

У суді доведено, що у листопаді 2017 року солдат, намагаючись назавжди ухилитись від військової служби, самовільно залишив шпиталь і більше не з’явився у розташування військової частини.

Вже наприкінці грудня того ж року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вбив мешканця Львівщини, а потім, змовившись зі своєю дружиною, проник у помешкання потерпілого. Подружжя викрало звідти гроші та автомобіль Fiat Doblo.

Окрім цього, зловмисники ще проникли у домівку львів’янина, звідки винесли сейф із грішми, дорогоцінностями та документами.

За цими фактами були відкриті кримінальні провадження. Завдяки зібраним доказам військова прокуратура гарнізону довела вину військовослужбовця та його дружини. Свою вину у ході судового розслідування вони визнали повністю.

12 липня Галицький районний суд м. Львова присудив військовослужбовцю 10 років тюрми, а його дружині – 8 років тюрми.

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