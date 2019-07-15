На Львівщині овочі подешевшали на 40%

У порівнянні з травнем у червні на Львівщині деякі овочі подешевшали на 40%. Водночас настільки ж зросли у ціні яблука та майже на 30% – картопля. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

У червні цього року індекс споживчих цін (інфляції) в Україні становив 99,5%. У порівнянні з травнем на Львівщині ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,9%.

Найбільше подешевшали в області огірки – на 41%, капуста білокачанна – на 39,6%, цибуля – на 34%, яйця – на 30%, помідори – на 23,3%, кабачки – на 18,6%, перець солодкий – на 15,3%. Також до 5% знизились ціни на банани, моркву, часник, рис, свинину, сири м’які та плавлені, оселедець.

Водночас на 40,3% подорожчали яблука, на 29% – картопля, на 13,8% – цитрусові, на 6% – цукор, на 3,4% – пшоно, на 1,8% – м’ясо птиці, риба жива, охолоджена, на 1,2% – хліб.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли майже на 1%, у тому числі тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,6%.

Одяг і взуття на Львівщині подешевшали у середньому на 1,3% завдяки акційним знижкам на літній асортимент товарів. Зокрема, одяг здешевів на 1,6%, взуття – на 1%.