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День Незалежності України без військового параду. Зеленський підписав указ

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28-ї річниці незалежності України. Відповідний документ з’явився на сайті глави держави.

 

Відтак він доручив Кабміну у День Незалежності України, 24 серпня, забезпечити план виконання урочистих заходів у місті Києві, інших населених пунктах за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, нардепів, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.

Також йде мова про церемонії покладання квітів  до пам’ятників, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції.

Окрім цього уряд має звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня 2019 року молебні за Україну.

Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено ужити в межах компетенції заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян під час проведення заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський заявив про скасування військового параду з нагоди Дня Незалежності України.

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