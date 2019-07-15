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Частину вулиці Січових Стрільців на тиждень перекрили для руху транспорту

Соломія Головіна

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На вул. Січових Стрільців від вул. Т. Костюшка до вул. Гнатюка від сьогодні, 15 липня, до 22.00 год. 22 липня буде перекрито руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття частини вул. Січових Стрільців, від сьогодні, 15 липня, до 22.00 год. 22 липня буде перекрито для руху транспорту цю вулицю на ділянці від вул. Т. Костюшка до вул. Гнатюка.

Роботи виконуватиме ШРП Галицького району.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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