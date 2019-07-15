Аварія з кортежем Зеленського: водії УДО відбулися адмінпротоколами

Поліція склала адміністративні протоколи на водіїв Управління державної охорони, які 14 липня були учасниками ДТП у Запорізькій області. За фактом аварії кримінальну справу відкривати не будуть через відсутність постраждалих. Про це пише Укрінформ, передає Львівський портал.

«За фактом ДТП, яка сталась 14 липня на автошляху Харків – Сімферополь за участі трьох автомобілів Volkswagen та колоною автобусів МАЗ, що перевозили дітей для оздоровлення до пансіонату, на водіїв легковиків поліцейськими було складено два адміністративних протоколи за ознаками ч.1 ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – розповіла пресофіцерка Нацполіції Запорізької області Катерина Людвик.

Одному з водіїв автомобіля Volkswagen надали медичну допомогу, після чого лікарі його відпустили.

Нагадаємо, напередодні у Запорізькій області між Василівкою та Мелітополем мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони України повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП з колоною автобусів, які перевозили дітей. Серед дітей постраждалих немає.