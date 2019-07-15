Амбулаторія на Пустомитівщині агітує за Богдана Дубневича

Амбулаторія сімейної медицини у селі Чижиків Пустомитівського району, яка є комунальним закладом Підберізцівської ОТГ, висловила свою підтримку кандидату у народні депутати Богдану Дубневичу, вивісивши перед медустановою агітаційний банер. Відповідні фото сьогодні, 15 липня, опублікували на офіційній сторінці чижиківської амбулаторії у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

На оприлюднених світлинах видно, що на огорожі амбулаторії вивісили агітаційний банер із написом «Ми за Богдана Дубневича». При цьому у дописі на Facebook від імені колективу висловили підтримку цьому кандидату у народні депутати.

«Колектив Чижиківської АЗПСМ підтримує депутата Богдана Дубневича і бажає перемоги на парламентських виборах!», – йдеться у Facebook.

Зазначимо, що народний депутат Богдан Дубневич знову балотується у Верховну Раду України в одномандатному виборчому окрузі №118, до якого якраз і входить село Чижиків. Участь у позачергових парламентських виборах політик бере як самовисуванець.

Українське законодавство забороняє передвиборчу агітацію кандидатів у депутати в одномандатному окрузі у приміщенні органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України»). Також ця стаття забороняє розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.

Відповіді на запитання, чому чижиківська амбулаторія поширює політичну агітацію всупереч законодавству, Львівський портал отримати не зміг.

Як повідомляв Львівський портал, 118 виборчий округ на Львівщині вважають вотчиною Богдана Дубневича. Саме тут він активно піариться, роздаючи мешканцям «гречку», школярам – зошити й книжки, що містять політичну агітацію, приїжджає на урочисті відкриття соціально-інфраструктурних об’єктів, які облаштовують у селах Пустомитівського району коштом державного та обласного бюджетів. Зокрема, Богдан Дубневич був присутній і під час відкриття амбулаторії у селі Чижиків три роки тому.

Одна з останніх таких піар-поїздок Дубневича-старшого була на відкриття футбольного поля в одному зі сіл Підберізцівської ОТГ. Також нардеп був присутній під час освячення відремонтованої дороги в одному зі сіл цієї громади.

Фото: Facebook амбулаторії сімейної медицини села Чижиків